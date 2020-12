Calciomercato Milan e Napoli, nuova opzione per Nacho | Le ultime di CMNEWS

Torna di moda il nome di Nacho per Milan, Napoli e Roma, ma attenzione al colpo di scena in casa Real Madrid

Autore di una prestazione eccellente in casa dell’Inter, Nacho si sta rivelando una pedina preziosa per il Real Madrid, ma il recupero di Sergio Ramos potrebbe complicare nuovamente i piani del poliedrico difensore spagnolo. Seguito la scorsa estate da Milan, Napoli e Roma, il trentenne spagnolo non è ancora scomparso dai radar dei club italiani, ingolositi anche dal contratto in scadenza a giugno 2022.

Calciomercato Milan e Napoli: ipotesi rinnovo per Nacho

Un aspetto che non viene trascurato nemmeno in casa Real Madrid dove, secondo le informazioni in possesso di Calciomercatonews.com, non escludono l’ipotesi di un rinnovo per non ritrovarsi il prossimo giugno con un solo anno di contratto e margini di manovra molto ristretti in sede di mercato. Un argomento non urgente, ma che potrebbe essere affrontato all’inizio del prossimo anno, ferma restando la possibilità di una partenza già a gennaio nel caso in cui Nacho dovesse trovare poco spazio nelle prossime settimane.