Calciomercato Inter, addio Eriksen | Può arrivare la conferma!

Momenti duri all’Inter per il talentuoso centrocampista danese Christian Eriksen: l’addio sarebbe ad un passo, ma pronto per la conferma!

Christian Eriksen potrebbe scendere in campo dal primo minuto in Champions League nella sfida decisiva contro lo Shakhtar Donetsk. A causa degli infortuni di Vidal e Barella, Conte sarebbe pronto ad inserirlo da titolare in una gara fondamentale per il prosieguo della stagione: un’occasione d’oro da non sprecare. Il trattamento ricevuto fin qui dallo stesso allenatore leccese non è stato ottimale, ma le dinamiche ora potrebbero cambiare improvvisamente.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, cessione illustre | Va al PSG con Allegri!

L’allenatore Gianni Sandré ai microfoni di TopCalcio24 ha rivelato: “Eriksen è di livello internazionale, è soltanto un caso che non stia andando bene. Se stasera farà una grande partita, andrà riconfermato domenica in campionato”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, idea Barcellona per de Ligt | Scambio alla pari

Poi lo stesso tecnico ha aggiunto: “E se giocherà ancora bene, chi avrà il coraggio di cederlo? Nel calcio bisogna sempre aspettare, successe anche con Platini alla Juventus. Dunque, aspetterei, non è detto che vada via a gennaio”.

In Nazionale il danese continua a sorridere mettendo a segno gol ed assist decisivi, ma la sua avventura all’Inter sembra essere arrivata già ai titoli di cosa soltanto un anno dopo dal suo arrivo dal Tottenham. Bastano novanta minuti per cambiare il proprio futuro.