Calciomercato Milan, Zidane superato | Maldini all’assalto!

Il Milan mette la freccia e sorpassa il Real Madrid nella corsa al fantasista: i rossoneri pensano alla super offerta

Il Milan, alla vigilia della sfida di Europa League contro lo Sparta Praga, continua a pensare alle prossime occasioni dal calciomercato. Numerosi i nomi sul taccuino di Maldini e Massara che, tra gennaio e giugno, mireranno a puntellare la rosa per rimanere in vetta in Serie A. In tal senso, arriva il sorpasso per il pupillo di Zidane: i dettagli.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, duello Inter-Milan in Serie A | Irrompe la Juventus!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Roma, super colpo in attacco | ‘Beffa’ a Juve e Milan

Calciomercato Milan, colpo dalla Liga: richiesta shock

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, uno dei pupilli di Zinedine Zidane sarebbe tentato di accettare la corte rossonera. Si tratta di Nabil Fekir, ex Lione e trequartista del Betis di Pellegrini. Il 27enne francese punta a tornare tra i convocati di Deschamps per il prossimo Europeo e, visti i deludenti risultati con la squadra spagnola, potrebbe finire in rossonero.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Il Real Madrid non è particolarmente vigile per il futuro del classe ’93 che ha siglato 1 rete e firmato un assist nelle 10 presenze con la maglia del Betis. La richiesta della società spagnola è, però, decisamente alta.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, colpo dalla Serie A | Juventus sorpassata

Per Fekir serviranno almeno 50-60 milioni, praticamente il triplo di quanto pagato al Lione nell’estate 2019: Milan alla finestra, Fekir può essere il rinforzo per la trequarti di Pioli.