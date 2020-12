Calciomercato, ‘scippo’ all’Inter | Allegri in Premier con il big

Inter scippata due volte: prima per Allegri, obiettivo numero uno per la panchina, e poi per il top player a centrocampo

Il futuro di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter è in bilico. Beppe Marotta, amministratore delegato nerazzurro, ha in mente come primo sostituto Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano è già subentrato a Conte sulla panchina della Juve qualche anno fa. Nel 2019 venne esonerato proprio dai bianconeri per far posto a Maurizio Sarri e da allora è rimasto senza squadra, aspettando che arrivasse la proposta giusta. Ma l’Inter non è l’unico club europeo alla ricerca di un allenatore, ecco perché Allegri potrebbe sfumare.

Inter, Allegri porta via Barella

La squadra che è alla ricerca di un allenatore è l’Arsenal, visti i pessimi primi mesi del campionato che stanno disputando i ragazzi di Mikel Arteta. I Gunners sono lontanissimi dalla vetta e l’unica consolazione è arrivata in Europa League, con la qualificazione ai sedicesimi -un girone, però, molto abbordabile-. Ecco perché il club di Premier League sta pensando all’esonero dello spagnolo per ingaggiare Allegri.

Al tecnico toscano intriga molto l’esperienza in Premier. Ma non solo: Allegri sarebbe anche felice di firmare con l’Arsenal, che gli offre un contratto molto lungo e oneroso. Uno ‘smacco’ al suo amico Marotta, che lo riteneva il sostituto di Conte. E’ fermo da tanto tempo e ha voglia di rilanciarsi, ma vuole che i Gunners tornino a essere una delle squadre più forti del campionato: ecco perché avrebbe chiesto un mercato da big per vincere la Premier League e soprattutto l’acquisto di Nicolò Barella. Uno ‘scippo’ clamoroso all’Inter.