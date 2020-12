Calciomercato, novità per Allegri | Annuncio in Premier

Il futuro di Massimiliano Allegri è spesso accostato all’Inter nell’ultimo periodo. Per il tecnico ex Juventus e Milan ci sono novità provenienti dall’Inghilterra. Ecco l’ultimo annuncio

Massimiliano Allegri è ancora in cerca di una panchina. Il tecnico italiano sembra poter essere il preferito di Beppe Marotta in caso di addio ad Antonio Conte. Il futuro dell’allenatore ex Milan, però, per il momento non dovrebbe essere in Premier League. Negli ultimi giorni, si era parlato con grande insistenza di un possibile approdo all’Arsenal, ma la pista si è raffreddata dopo le ultime dichiarazioni.

Calciomercato, sfuma la pista Arsenal per Allegri. Annuncio dalla Premier

Vinai Venkatesham, Amministratore Delegato dell’Arsenal, si è sbilanciato infatti sulla permanenza di Arteta, chiudendo la porta all’ex Milan e Juventus. Ecco le sue dichiarazioni al ‘Times’: “Con Arteta abbiamo molte cose. Ha un’esperienza straordinaria in Premier League. Ama il club e capisce cosa significa essere qui: era ovviamente il capitano qui. La squadra che ha formato con il direttore tecnico Edu e anche il suo staff è davvero forte. Mikel vuole avere successo, ma farlo in un modo che rispetta la nostra storia e le nostre tradizioni. Penso che con lui abbiamo un tecnico davvero potente”.