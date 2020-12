Calciomercato Inter, rifiuto eccellente: si chiude | Pronta la firma

Il futuro nell’Inter di un calciatore molto desiderato sul calciomercato sembra ormai sul punto di essere deciso. Di seguito tutte le ultime novità e gli aggiornamenti a riguardo

L’Inter non sta vivendo un periodo positivo della stagione. I nerazzurri hanno subito una clamorosa eliminazione dalla Champions League dopo il pareggio interno contro lo Shakhtar Donetsk e vogliono rifarsi in campionato e Coppa Italia. La Beneamata sta pensando parallelamente anche a diverse operazioni sul mercato. L’Inter ha subito l’assalto a uno dei suoi big, ma ormai il destino sembra segnato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, erede Handanovic | Scambio più cash in Serie A

Calciomercato Inter, de Vrij rifiuta il Liverpool: si chiude per il rinnovo

Il futuro di Stefan de Vrij proseguirà con ogni probabilità con la maglia dell’Inter. Secondo quanto riporta ‘Fichajes.net’, l’olandese è entrato nel mirino del Liverpool, che necessita di acquistare un nuovo centrale di livello dopo i tanti infortuni in difesa. L’ex Lazio però ha le idee chiare sul suo futuro: resterà in nerazzurro. E’ pronto, infatti, il rinnovo di contratto, come confermato anche da Mino Raiola negli scorsi giorni. Manca praticamente solo la firma: l’attuale accordo verrà prolungato fino al 2025 a cifre considerevolmente più alte. Si parla di 5-5,5 milioni di euro a stagione.