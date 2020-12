Calciomercato Inter, erede Handanovic | Scambio più cash in Serie A

L’erede di Samir Handanovic potrebbe provenire dalla Serie A: Marotta è interessato a portarlo all’Inter con uno scambio

L’Inter è alla ricerca di un nuovo portiere, visto che Samir Handanovic ha raggiunto i 36 anni e avrà il contratto in scadenza nel 2022. Il serbo è una delle colonne portanti dei nerazzurri da tante stagioni a questa parte, però il club deve pensare anche al futuro. L’obiettivo è trovare un elemento di assoluta sicurezza, capace di non far rimpiangere uno dei migliori pararigori della storia della Serie A. E proprio nel campionato italiano pare sia stato individuato il suo erede.

Inter, offerto lo scambio per Cragno

Alessio Cragno, portiere del Cagliari, è sulla lista di Beppe Marotta per diventare il nuovo portiere dell’Inter in sostituzione di Samir Handanovic. Il portiere italiano è nel pieno della sua maturità calcistica -è un classe ’94- e ha il contratto in scadenza nel 2024. Per convincere il club sardo, è necessario che l’Inter faccia un’offerta convincente. Si parlerebbe, infatti, del cartellino di Radja Nainggolan, valutato circa 9 milioni di euro, più un conguaglio economico di 12-15 milioni. Per un totale di circa 24 milioni per convincere il Cagliari a privarsi del suo portiere titolare. Per il giocatore si tratterebbe di una grossa occasione, l’opportunità di mettersi in mostra in una big e puntare a un posto fisso in nazionale.