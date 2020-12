Calciomercato Milan, assalto a Haaland | Maxi scambio!

Il futuro di Haaland verrà deciso nei prossimi mesi sul calciomercato, ma anche il Milan sembra essere sulla punta. Di seguito tutte le ultime novità a riguardo

Erling Braut Haaland continua a stupire il mondo intero. L’attaccante si sta rendendo protagonista di prestazioni assolutamente straordinarie con la maglia del Borussia Dortmund e ha attratto a suo di gol, sia in campionato che soprattutto in Champions League, le maggiori big di livello internazionale. La punta è entrato da tempo nel mirino della Juventus, ma un altro club italiano sembra pronto ad affondare il colpo.

Calciomercato Milan, pronto l’assalto ad Haaland: occhio allo scambio

Il Milan potrebbe andare in cerca dell’erede di Zlatan Ibrahimovic, quando lo svedese deciderà di smettere. Uno dei primi nomi in lista sembra proprio essere quello della giovane punta del Borussia Dortmund. La sua valutazione, però, resta altissima: si parla di 80-90 milioni di euro. I rossoneri contano di poter arrivare a questa cifra tramite l’inserimento di due giovani che potrebbero far gola ai tedeschi. L’affare comprenderebbe, infatti, Hauge valutato 20 milioni e Rafael Leao, valutato attorno ai 25. A questi verrebbe aggiunta una parte cash di 35-40 milioni.