Calciomercato Milan, caccia ai ‘nuovi Hauge’ | Ecco i nomi

Il Milan è rimasto molto soddisfatto dalle prestazioni del suo nuovo talento Hauge e studia altri colpi di questo tipo. Vediamo tutti i nomi

La stagione del Milan va a gonfie vele. I rossoneri, in attesa dell’undicesimo turno, sono primi in classifica nel campionato di Serie A con 26 punti, a +4 dal Sassuolo secondo (con una partita in meno) e a +5 dagli eterni rivali dell’Inter. I “Diavoli”, inoltre, continuano a tenere sotto stretta osservazione le vicende di calciomercato. Non solo giocatori d’esperienza, ma anche giovani di talento già pronti per il loro contesto. Giocatori come Jens Petter Hauge per intenderci: l’attaccante norvegese, prelevato in estate dal Bodø/Glimt per 5 milioni di euro, si sta rivelando una sorpresa vera e propria grazie alle sue ottime prestazioni e il suo valore di mercato è triplicato negli ultimi tempi.

Milan, si cercano giovani talenti già pronti | Tutti i nomi

Giovani di talento pronti per il Milan. È prevalentemente questo l’identikit dei giocatori che i rossoneri cercheranno sul mercato in vista delle prossime sessioni di trasferimenti di gennaio e della prossima estate. Si studiano altre opportunità come quella di Hauge.

In questo senso, i nomi sul taccuino di Maldini sono diversi: i difensori Ozan Kabak dello Schalke 04, Matteo Lovato dell’Hellas Verona e Mohamed Simakan dello Strasburgo e i centrocampisti Charles De Ketelaere del Club Brugge e Dominik Szoboszlai del Salisburgo.

Quest’ultimo, però, sembra essere ormai vicino al trasferimento al Lipsia per 25 milioni di euro. Queste sono delle opzioni, ma potrebbero saltarne fuori delle altre. Sicuramente, il Milan si muoverà sul mercato già a gennaio con idee chiare sui giocatori da prendere. Potrebbero esserci, a breve, degli incontri per intavolare delle trattative. Situazione da monitorare.

