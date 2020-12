Calciomercato Juventus, il piano per Pogba | La reazione shock in Inghilterra

La stampa inglese attacca la proposta della Juventus per Pogba

La Juventus continua a puntare forte su Paul Pogba, che sta tenendo banco in Inghilterra soprattutto per le dichiarazioni fatte dal suo procuratore, Mino Raiola. L’agente ha confermato che il suo assistito non si sente più a proprio agio al Manchester United ed è arrivato il momento di cambiare aria, forse per tornare proprio a Torino.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, che scambio con lo United! | Il piano per Pogba

Nel frattempo, però, Solskjaer ha ribadito di non essere influenzato da queste dichiarazioni e di aver parlato con Pogba, così come con tutti gli altri. Intanto, però, le trattative vanno avanti e la stampa inglese non ha preso proprio benissimo l’intenzione dei bianconeri.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ritorno Pogba | La strategia di Raiola

Calciomercato Juventus, il piano per Pogba

Il ‘Daily Express’ nella sua prima pagina odierna titola contro la Juventus, definendo la Vecchia Signora ‘sfacciata’ per la richiesta di prestito del giocatore: giocando sul fatto che Pogba vuole lasciare il Manchester United, bianconeri hanno pensanto a una formula che possa replicare quanto fatto con Morata in estate. La stampa insorge e reagisce: “State scherzando?” titola il Daily Express, in maniera diretta e per niente pacata. L’affare Pogba, insomma, rischia di avere risvolti diplomatici non indifferenti.