Calciomercato Juventus, addio più vicino | Torna in Germania

La Juventus potrebbe cedere al più presto il suo calciatore: spunta la nuova ipotesi in Bundesliga in caso di mancate offerte dalla Premier

La Juventus sta provando a rialzarsi in queste settimane dopo aver collezionato troppi passi falsi in questa Serie A. Per la prima volta in questo campionato, i bianconeri hanno ottenuto ieri il secondo successo consecutivo che diventa il quarto in stagione se si considerano anche le vittorie con Dinamo Kiev e Barcellona.

Ora il distacco dalla vetta è di quattro punti, visto che il Milan si è fermato ieri sera impattando per 2-2 con il Parma. In Champions League invece quest’oggi è stato effettuato il sorteggio degli ottavi di finale ed è uscito il Porto, sicuramente non l’avversario peggiore tra quelli presenti nell’urna.

Calciomercato Juventus, Khedira in uscita: potrebbe tornare allo Stoccarda

La società intanto dà uno sguardo al futuro e pensa anche alle prossime sessioni di calciomercato. I bianconeri vorrebbero liberarsi di Sami Khedira, che è ormai fuori dal progetto ma nonostante le zero presenze in tre mesi non ha ancora trovato un nuovo club, anche se qualcosa si muove.

Il centrocampista tedesco vorrebbe andare in Premier League e su di lui ci sarebbe l’Everton, ma se non dovessero arrivare offerte potrebbe esserci una nuova opportunità. Khedira, infatti, potrebbe accettare di trasferirsi allo Stoccarda con un contratto biennale riducendosi anche l’ingaggio.

Con il club di Bundesliga, Khedira ha collezionato 98 presenze e 14 reti nelle quattro stagioni vissute nel massimo campionato tedesco.