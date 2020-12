Calciomercato, assalto a Sarri | Doppia offerta per il ritorno

Il ritorno di Maurizio Sarri in Serie A potrebbe essere più vicino: doppia offerta in arrivo per l’ex allenatore della Juventus

Ad ormai mesi dall’addio alla Juventus, il futuro di Maurizio Sarri potrebbe essere scritto già nelle prossime settimane. Il tecnico campano, accostato a diversi club nelle ultime settimane, può tornare protagonista in Serie A. In attesa della riapertura del calciomercato invernale, un club è pronto a farsi avanti e puntare su Sarri in panchina.

Calciomercato, riecco Sarri: proposta in Serie A

Un rapporto ancora in essere, con Sarri che nonostante le discussioni per la rescissione con la Juventus resta legato ai bianconeri fino al 30 giugno 2022. Una situazione che potrebbe cambiare visto il forte interesse della Fiorentina per l’ex allenatore di Napoli e Chelsea.

In casa gigliata sono stati allacciati i contatti per provare a portare sin da subito Sarri in Toscana. La cura Prandelli non porta risultati e l’ultimo 3-0 incassato dall’Atalanta può portare ad un cambiamento nell’immediato.

Per Sarri la Fiorentina è pronta a mettere sul piatto una doppia offerta. Da un lato un triennale da 4,5 milioni a stagione, dall’altro biennale con opzione. Sarri chiederebbe calciatori congeniali al suo credo tattico e sarebbe poco propenso ad entrare in corsa, preferendo partire da zero il prossimo giugno.