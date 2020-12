Calciomercato, panchina top in bilico | Idea Sarri!

Maurizio Sarri potrebbe ritornare in sella ad un top club d’Europa. Così l’allenatore toscano sarebbe in lizza per la successione di un big

Dopo l’avventura poco entusiasmante alla guida della Juventus, Maurizio Sarri è pronto per sposare una nuova avventura nella sua carriera da allenatore. Il tecnico toscano non vede l’ora di rimettersi in gioco e così potrebbe esserci un’idea avvincente nei prossimi giorni.

Calciomercato, Sarri verso la big d’Europa

In casa Barcellona le cose non funzionano come un tempo: Lionel Messi sembra svogliato e malinconico. Così Koeman potrebbe essere sollevato dall’incarico se le dinamiche dovessero peggiorare rapidamente. Prima la sconfitta in campionato contro il Cadice, poi il tracollo in Champions League contro la Juventus.

Così Sarri è un profilo da monitorare attentamente per le sue idee di calcio molto simili a quelle spagnole. L’ex Napoli e Juventus è pronto a rimettersi in sella per una nuova avventura in una big d’Europa. Il suo tempo non è ancora finito.

Al momento non c’è stata ancora la rescissione ufficiale con il club bianconero: tutto potrebbe cambiare nelle prossime settimane.