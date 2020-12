Sorteggio Champions ed Europa League: le fasce e le squadre

Oggi ci saranno i sorteggi della Champions e dell’Europa League. Tutto quello che c’è da sapere: le fasce, le squadre italiane impegnate e chi possono incontrare

Alle 12:00 l’urna di Nyon decreterà le avversarie delle squadre italiane impegnate nelle coppe europee. La Juventus, la Lazio e l’Atalanta scopriranno contro chi dovranno vedersela agli ottavi di finale di Champions League. I bianconeri sono gli unici presenti tra le teste di serie, mentre Lazio e Atalanta avranno per forza di cose un sorteggio più duro visto il girone passato al 2° posto.

Dopo circa un’ora, verranno sorteggiati anche i sedicesimi di finale di Europa League. Anche qui, tre squadre italiane impegnate: Roma, Milan e Napoli, che si presentano come teste di serie avendo vinto i rispettivi gironi, conosceranno le loro avversarie verso le 13:00.

Champions ed Europa League, i sorteggi: quello che c’è da sapere

Di seguito, le teste di serie della Champions League: “Bayern (GER, Gruppo A), Real Madrid (ESP, B), Manchester City (ENG, C), Liverpool (ENG, D), Chelsea (ENG, E), Borussia Dortmund (GER, F), Juventus (ITA, G), Psg (FRA, H)“. La Lazio non potrà incontrare il Borussia Dortmund e l’Atalanta il Liverpool, oltre chiaramente alla Juve. Ecco invece le non teste di serie: “Atletico Madrid (ESP, A), Borussia M. (ITA, B), Porto (POR, C), Atalanta (ITA, D), Siviglia (ESP, E), Lazio (ITA, F), Barcellona (ESP, G), Lipsia (GER, H)“. I bianconeri, oltre alle due italiane, eviteranno il Barcellona.

Teste di serie Europa League: “Arsenal (ING), Ajax (OLA), Bayer Leverkusen (GER), Bruges (BEL), Dinamo Zagabria (CRO), Hoffenheim (GER), Leicester (ING), Manchester United (ING), Milan (ITA), Napoli (ITA), PSV Eindhoven (OLA), Rangers (SCO), Roma (ITA), Shakhtar Donetsk (UCR), Tottenham (ING), Villarreal (SPA)“. Non teste di serie: “Anversa (BEL), Benfica (POR), Braga (POR), Dynamo Kiev (UCR), Granada (SPA), Krasnodar (RUS), LIlle (FRA), Maccabi Tel-Aviv (ISR), Molde (NOR), Olympiacos (GRE), Real Sociedad (SPA), Salisburgo (AUS), Slavia Praga (CZE), Stella Rossa (SRB), Wolfsberger (AUS), Young Boys (SVI)“. Milan, Napoli e Roma eviteranno rispettivamente Lille, Real Sociedad e Young Boys.