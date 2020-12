Calciomercato Milan, affare in Serie A | Scambio per il giovane talento

Possibile affare in Serie A per il Milan: per arrivare al giovane talento, Paolo Maldini ha intenzione di proporre uno scambio

Gli occhi di Paolo Maldini sono rivolti il più delle volte verso i giovani talenti. L’Europa è piena di calciatori under 21 pronti a imporsi anche nelle big. Il Milan negli ultimi tempi sta puntando molto su questo tipo di calciatori. Ultimo, in ordine di tempo, Jens Petter Hauge, che ha trovato anche i primi gol in Serie A e in Europa League. Proprio nel campionato il direttore tecnico rossonero avrebbe individuato un altro profilo molto interessante, precisamente nel Torino, e l’idea è quella di proporre uno scambio al club granata.

Milan, scambio col Torino per Singo

E’ Wilfried Singo uno dei profili valutati da Maldini per rinforzare la rosa di Pioli. L’esterno destro si sta imponendo tra i titolari di Marco Giampaolo, anche per la sua duttilità: l’ivoriano, infatti, può agire anche a centrocampo o come difensore centrale. Il Milan, per convincere il Torino a cedere il gioiellino, vorrebbe proporre uno scambio con Rade Krunic. Il centrocampista bosniaco è stato allenato da Giampaolo ai tempi dell’Empoli. L’allenatore del Toro non è stato accontentato sul mercato e un calciatore con le caratteristiche di Krunic, che conosce gli schemi di Giampaolo, servirebbe molto ai granata.