Calciomercato Juventus, l’ex bianconero su Sarri: “Non c’era serenità”

Dopo aver lasciato la Juventus ad inizio stagione, l’ex bianconero torna a parlare di Maurizio Sarri e rivela: “Mancava la serenità”

Rivoluzione in casa Juventus in questa nuova stagione, dove oltre ad alcuni calciatori c’è stato il cambio in panchina, con l’addio di Maurizio Sarri e l’approdo di Andrea Pirlo. A tornare sulla scorsa stagione e sul rapporto con il tecnico toscano è Mattia De Sciglio, calciatore ex Juventus ora al Lione. Dichiarazioni anche su Pirlo, Ronaldo ed il Milan.

Calciomercato Juventus, De Sciglio a tutto tondo: da Ronaldo a Sarri e Pirlo

Quest’estate il calciatore della Juventus, Mattia De Sciglio si è trasferito in prestito al Lione ed oggi torna a parlare della propria esperienza in bianconero sotto la guida di Maurizio Sarri. Il calciatore ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’ rivela: “Mancava la serenità, abbiamo faticato molto per vincere lo scudetto. Anche se mi sentivo bene non mi venivano date le opportunità giuste per esprimermi”. Poi sul rapporto con Ronaldo e Pjanic dichiara: “Mai avuto problemi con nessuno. Se i tifosi mi hanno preso di mira? purtroppo sui social i tifosi possono insultare dietro pseudonimi”.

Poi sull’attuale Juventus di Pirlo svela: “Serve rodaggio, i cambiamenti sono stati molti, anche se molti meccanismi dovrebbero già essere presenti. Credo che avrei potuto ritagliarmi il mio spazio in squadra”. Infine, una parola anche sul Milan, squadra in cui ha militato: “Ha un’età media bassa ma giocatori d’esperienza come Ibrahimovic. È un esempio per tutti ed a lungo termine ripagherà. Bisogna avere pazienza”.

