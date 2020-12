Calciomercato Inter, via Eriksen | Scambio top con la Roma!

Scambio di top player tra Inter e Roma, c’è il tentativo da parte dei nerazzurri per Lorenzo Pellegrini. Ecco l’indiscrezione

L’uscita di scena dalla Champions League, e dall’Europa in generale, è un macigno che pesa tantissimo per l’Inter di Antonio Conte. Il club nerazzurro aveva ben altri obiettivi per la stagione attuale, ma le cose non sono andate come previsto nonostante una rosa molto importante a disposizione del tecnico salentino. Oltre ai problemi tattici, per i nerazzurri emerge anche qualche crepa all’interno della rosa. Come quella che porta il nome di Christian Eriksen, calciatore che, nonostante lo spessore qualitativo e l’esperienza al Tottenham, non è considerato un titolare per l’allenatore. La sua cessione a gennaio sembra ormai inevitabile, con la dirigenza che avrebbe fatto un tentativo con la Roma per Lorenzo Pellegrini.

Inter, scambio Eriksen-Pellegrini: Marotta lo voleva alla juve

Le offerte per Eriksen, infatti, non mancano di certo. Si è parlato di un possibile ritorno in Premier con Arsenal o Manchester United, ma dalla Francia spunta il PSG come possibile nuova destinazione del trequartista. Marotta sembrerebbe orientato però verso altre direzioni: l’Inter vorrebbe per il classe ’92 un addio definitivo, con uno scambio che consentirebbe magari di realizzare una plusvalenza. Ecco quindi, secondo quanto rivelato da Calciomercato.it, il tentativo con la Roma per uno scambio tra Eriksen e Pellegrini. L’ad nerazzurro, del resto, è da tempo affascinato dal forte centrocampista romano, al punto che aveva provato a portarlo con sè alla Juventus.

Si delinea così all’orizzonte una soluzione che l’Inter gradirebbe di certo, con la partenza di Eriksen e l’arrivo di Pellegrini. Tuttavia la volontà del calciatore è quella di restare a Roma, ma il club di Zhang vorrebbe puntare sull’arrivo di Tiago Pinto in giallorosso che potrebbe far slittare le operazioni per il rinnovo del calciatore.