Calciomercato Juventus, addio Dybala | Assalto di quattro top club!

Il primo gol in campionato, poi uno sguardo anche al rinnovo con la Juventus: il futuro di Paulo Dybala è sempre molto incerto

Paulo Dybala è tornato a gioire. A Genova è arrivato il primo gol in campionato dell’attaccante argentino della Juventus, che starebbe anche pensando al rinnovo contrattuale con il club bianconero. Prima le sue dichiarazioni, poi quelle del presidente Agnelli che ha svelato, durante il Golden Boy di Tuttosport, di aver offerto già un contratto vantaggioso alla “Joya”. La risposta, però, tarda ad arrivare.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, Dybala torna nel mirino | Scambio più soldi sul piatto

Calciomercato Juventus, Dybala verso l’addio

Tutto può succedere nei prossimi mesi con l’attaccante argentino che è monitorato costantemente dai top club d’Europa, come Barcellona e Paris Saint-Germain. Il suo agente Jorge Antun è arrivato in Italia nello scorso settembre, come ha svelato l’edizione odierna di Tuttosport, sia per questioni di pubblicità del suo assistito e sia per avere possibilmente un incontro con la dirigenza bianconera per discutere del possibile rinnovo contrattuale.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, scambio ‘anti-Inter’ | Cifre e dettagli

Infine, sulle tracce dell’attaccante della Juventus ci sarebbero anche altri due top club della Premier League, come Manchester United e Tottenham, che avrebbero già chiesto informazioni in passato. La situazione è ingarbugliata con la voglia di Dybala di ritrovare la forma migliore anche dopo il periodo trascorso con il Covid-19.

Il suo futuro sarà deciso con calma nelle prossime settimane con la possibilità di arrivare in tempi brevi ad una scelta definitiva.