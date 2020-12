Calciomercato Inter, Dybala torna nel mirino | Scambio più soldi sul piatto

Da tempo l’Inter cerca di coronare il sogno Paulo Dybala, ora i nerazzurri sono pronti ad un nuovo assalto alla Juventus: scambio più soldi

Lo spazio di Paulo Dybala all’interno della Juventus continua ad essere molto limitato, così è impossibile per i top club non pensare ad un suo trasferimento. Anche in casa Inter si torna a sognare l’arrivo dell’argentino, nel mirino da molto tempo. Società interista pronta a mettere sul piatto uno scambio più soldi.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, addio al big | La concorrenza è spietata

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, scambio ‘anti-Inter’ | Cifre e dettagli

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato, niente Juventus | Super offerta e addio

Calciomercato Inter, si tenta lo scambio con la Juventus: Dybala-Brozovic più 20 milioni

Da anni in casa Inter si segue l’attaccante della Juventus, Paulo Dybala. L’argentino è il sogno nerazzurro che fino ad ora non è mai riuscito a concretizzarsi, neanche quando sul piatto poteva essere messo un certo Mauro Icardi. Oggi però la società interista continua a seguire con attenzione la ‘joya’ e vista la situazione nella Juventus potrebbe tornare all’assalto.

Infatti il numero dieci juventino continua a non trovare spazio nell’undici titolare di Andrea Pirlo, quindi la partenza comincia ad essere una valida soluzione. L’Inter per assicurarsi l’argentino sarebbe pronta a mettere sul piatto uno scambio tra Paulo Dybala e Marcelo Brozovic, centrocampista che potrebbe piacere alla Juventus, più un conguaglio economico di 20 milioni da versare nelle casse bianconere. Un possibile approdo a Milano dunque per Dybala che torna ad affacciarsi dopo anni.