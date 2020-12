Calciomercato, niente Juventus | Super offerta e addio

Una mega offerta sta per lasciare la Juventus a mani vuote. Addio ad un passo: cifre e dettagli

Il netto successo sul Barcellona che ha regalato il primo posto nel girone G di Champions è alle spalle, con la sfida contro il Genoa nel mirino della Juventus di Pirlo. Dal calcio giocato al calciomercato, la dirigenza bianconera sta per incassare una clamorosa beffa per l’obiettivo seguito a lungo dal CFO Paratici: i dettagli.

Calciomercato, Juventus beffata: offerta monstre

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon‘, Real Madrid e Juventus sarebbero vicinissime a veder sfumare uno dei maggiori obiettivi per il prossimo mercato estivo. Il portale spagnolo sottolinea come il Bayern Monaco abbia sorpassato bianconeri e ‘Merengues’ nella corsa a Eduardo Camavinga.

Il talentuoso centrocampista del Rennes, che ha da tempo deciso di fare il salto di qualità in un top club europeo, approderà con ogni probabilità in Bundesliga. All’ultima offerta del Real di 50 milioni, il Bayern Monaco ha risposto con una proposta di ben 70 milioni di euro per il cartellino del 18enne francese, in scadenza nel 2022 con il Rennes.

Situazione in divenire per Camavinga che, nonostante un complesso e poco convincente inizio di stagioni con i francesi (15 presenze, 1 rete e 2 assist) è sempre più vicino alla Bundesliga: il Bayern prepara la super offerta che beffa Juventus e Real.