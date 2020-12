Calciomercato Juventus, sorpasso per il top player | Ingaggio monstre

La Juventus continua ad inseguire un top player per la prossima stagione, ma gli ostacoli maggiori arrivano dalla Spagna

Vittoria convincente della Juventus a Barcellona che potrebbe rappresentare la vera svolta nella stagione della squadra di Andrea Pirlo. Nel frattempo si continua a lavorare anche in chiave calciomercato, dove il sogno rimane un top player. Due spagnole salgono in pole position e l’ingaggio richiesto è stellare.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, Pogba arriva subito | Super scambio doppio

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, intreccio Benzema-Raiola | C’è anche il Milan

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, dalla Spagna: big a un passo! ‘Beffa’ Juventus

Calciomercato Juventus, il Real Madrid fa sul serio per Alaba: ingaggio da 20 milioni

Il futuro di David Alaba sarà lontano dal Bayern Monaco ed il contratto dell’austriaco scadrà il prossimo giugno 2021. Così i top club europei si danno battaglia per prelevarlo a parametro zero, tra cui anche la Juventus. Secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Diario Madridista’, il calciatore tra tutti preferirebbe il campionato spagnolo, dove Real Madrid e Barcellona sono pronte ad accoglierlo.

A far vacillare i club naturalmente è l’ingaggio monstre da 20 milioni richiesto dal calciatore. Entrambe le società proveranno ad abbassare le richieste, ma al momento in vantaggio sembrerebbe esserci il Real Madrid, grazie all’approvazione di Zidane per il grande colpo. Juventus che dunque rischia di rimanere indietro.