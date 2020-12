Calciomercato Juventus, intreccio Benzema-Raiola | C’è anche il Milan

La Juventus va a caccia di occasione e cerca il colpaccio del Real Madrid: c’è anche la concorrenza del Milan

È sicuramente una Juventus in netta ripresa quella delle ultime gare. I bianconeri sono partiti male soprattutto in campionato ma negli ultimi sette giorni hanno conquistato tre vittorie consecutive, una in Serie A e due in Champions League. Spicca soprattutto la super sfida contro il Barcellona vinta per 0-3 al Camp Nou.

La prestazione di martedì scorso potrebbe dare maggiore coraggio e fiducia per il prosieguo della stagione, anche se in campionato ci sono ancora sei punti da recuperare dal Milan che in questo momento occupa la prima posizione in classifica. Serve un filotto di successi per conquistare punti e posizioni importanti.

Calciomercato Juventus, occasione dal Real Madrid: Benzema può partire. Ci pensa anche il Milan

La Juventus intanto non vuole smettere di pensare al futuro e segue le varie situazioni di calciomercato in cerca di occasioni. Ora un nuovo colpo potrebbe essere effettuato direttamente dal Real Madrid, ma c’è da battere la concorrenza del Milan.

Secondo quanto riportato da ‘DiarioGol’, infatti, i ‘Blancos’ vogliono Haaland ma il procuratore Mino Raiola ha avvertito: arriva solo se parte Benzema. Il francese sarebbe sicuramente un colpo di spessore per la Serie A, la Juventus monitora la situazione ma potrebbe duellare con il Milan per il bomber campione del mondo.

In questo avvio di campionato Karim Benzema ha totalizzato 14 presenze e ha siglato otto reti, effettuando anche tre assist.