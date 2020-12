Calciomercato Inter, esonero Conte | “Marotta ha già bloccato Allegri!”

Antonio Conte è sempre più in bilico, arrivano le dichiarazioni che lo allontanano dall’Inter: c’è già il nome del sostituto

Non è un momento facile per l’Inter, che dopo due mesi e mezzo di stagione ha già compromesso un obiettivo. Ieri la compagine allenata da Antonio Conte si è fermata per 0-0 contro lo Shakhtar Donetsk ed è ufficialmente uscita dalla Champions League senza neanche accedere ai sedicesimi di finale di Europa League.

Per la terza stagione consecutiva, dunque, l’Inter non passa i gironi e abbandona la massima competizione europea già a dicembre. Una batosta per una società che ha investito tanto in passato, ma che ora proverà comunque a raddrizzare la stagione cercando di rialzarsi in maniera definitiva in campionato, dove la vetta occupata dal Milan dista 5 punti.

Calciomercato Inter, bomba del giornalista: “Conte via a fine stagione, Marotta ha bloccato Allegri”

Dopo il fallimento in Champions League, potrebbe essere peggiorata ulteriormente la posizione di Antonio Conte, che sembrava vicino all’addio già ad agosto. Gian Luca Rossi ha fatto il punto della situazione in casa nerazzurra ai microfoni di Top Calcio 24. Di seguito sono riportate le sue parole.

“Marotta ha già bloccato Allegri per la prossima stagione. Se Suning avesse voluto mandare via Conte, lo avrebbe fatto il 25 agosto. Ora deve vincere lo scudetto, ma anche se lo fa, deve andare via a fine stagione. Uno come Moratti stanotte non avrebbe dormito e stamattina avrebbe esonerato Conte. Zhang invece guarda più al risultato economico che a quello sportivo e quindi non vuole tirare fuori altri 50 milioni per un allenatore”.

Nessuna possibilità dunque per Antonio Conte, che potrebbe salutare l’Inter anche in caso di vittoria dello scudetto a fine stagione.