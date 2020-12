Calciomercato Juventus, Pogba arriva subito | Super scambio doppio

La Juventus è pronta all’assalto decisivo per Paul Pogba. Il centrocampista francese sembra essere l’uomo giusto per completare la rosa di Andrea Pirlo: attenzione al super scambio

La Juventus continua a pensare a Paul Pogba. Il calciatore è ormai al capolinea della sua avventura al Manchester United e i bianconeri restano in prima fila per acquistarlo. Come riporta il ‘Sun’, il francese è ormai fuori dai piani dei Red Devils che puntano a liberarsene fin da subito. Il club inglese non ha digerito l’ultimo sfogo di Mino Raiola ed è disposto a cederlo per una cifra attorno ai 55 milioni di euro fin da subito.

Calciomercato Juventus, affare Pogba: idea super scambio

La Juventus è continuamente accostata al calciatore e sembra in pole position per il ritorno del francese che tanto bene ha fatto a Torino. Per accelerare l’operazione e soprattutto abbassare la quota cash, i bianconeri potrebbero proporre un grande scambio ai Red Devils. Nell’affare potrebbe rientrare infatti Aaron Ramsey, centrocampista che ha già fatto bene in Premier League con la maglia dell’Arsenal. Non sarebbe il solo. Occhio anche a Merih Demiral, centrale che piace a diverse big italiane e europee. La quotazione complessiva sarebbe di 55 milioni di euro, proprio quanto serve per arrivare a Pogba.