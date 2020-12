Calciomercato Milan, baby-colpo a zero in attacco | La situazione

Milan sempre vigile sui giovani talenti del panorama europeo: per l’attacco piace l’ango-statunitense Folarin Balogun dell’Arsenal

Avanti con i giovani. La politica del Milan, squadra dall’età media più bassa dell’intero panorama europeo, sembra dare i frutti sperati. I rossoneri, qualificati ai sedicesimi di Europa League e in piena corsa per il campionato, sono la squadra più giovane di tutt’Europa e la dirigenza sembra intenzionata a continuare su questa strada. Il primo obiettivo è un difensore centrale, ma il Milan è pronto a cogliere ogni occasione. E una sembra arrivare dall’Inghilterra.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Il nome in questione è quello di Folarin Balogun, attaccante dell’Arsenal classe 2001. Nato a New York da genitori nigeriani, ma nazionale giovanile inglese, Balogun è un attaccante della formazione under-23 dei ‘Gunners’ e in stagione ha disputato due gare in Europa League, siglando anche un gol. Il suo contratto però con il club inglese scade al termine della stagione e il rinnovo tarda ad arrivare.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, super offerta per il big | 90 milioni totali!

Calciomercato Milan, piace il baby Balogun

Con la firma che continua a slittare, il Milan è pronto ad approfittarne. I rossoneri sembrano essere in pole-position nella corsa al giovane attaccante. Prima punta in grado però di giostrare su tutto il fronte offensivo e di giocare anche come ala destra o sinistra. Il giocatore è considerato davvero promettente, ma i negoziati con l’Arsenal sembrano avere qualche difficoltà. E il Milan potrebbe riuscire ad ingaggiarlo a costo zero già dopo gennaio. Un ennesimo colpo in prospettiva, che Maldini ha già saputo regalare in estate con l’acquisto di Kalulu, arrivato dalle giovanili del Lione a parametro zero.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, rinnovo in ballo | Fissato l’incontro

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Milan, scambio clamoroso | Regia di Raiola!

Balogun potrebbe dunque compiere lo stesso percorso. Il ragazzo potrebbe essere allettato dalla prospettiva di un trasferimento in Italia, in un club che sta lavorando tanto e bene con i giovani e dal progetto interessante come quello rossonero. Ad allettare il ragazzo potrebbe poi esserci la possibilità di lavorare sotto l’ala di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ha il contratto in scadenza, ma ci sono ottime possibilità che possa restare nella Milano rossonera. Gli scout sono al lavoro: il Milan opera sottotraccia a caccia di giovani a basso costo da valorizzare. E Balogun rientra a pieno negli standard rossoneri.