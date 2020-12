Inter, Vidal e Perisic demoliti | “Imbarazzante!”

L’inizio di stagione di Arturo Vidal e Ivan Perisic ha lasciato molti delusi in casa nerazzurra. L’illustre tifoso stronca duramente i due centrocampisti nerazzurri. Di seguito tutti i dettagli

L’Inter ha iniziato la sua stagione tra alti e bassi. I nerazzurri vanno avanti nella corsa allo scudetto, ma sono stati eliminati a sorpresa dalla Champions League e arrivando all’ultimo posto. Il processo verso diversi interpreti in rosa è caldo e senza mezze misure. In particolare, molti puntano il dito contro Arturo Vidal e Ivan Perisic. Il cileno ha alternato prestazioni di sostanza a errori gravissima, soprattutto in Champions. Male il croato sulla fascia sinistra. E il tifoso Vip non le manda a dire.

LEGGI ANCHE >>> Inter, l’identikit del vice Lukaku ideale | Conte cerca il bomber di scorta!

Bonolis boccia Vidal e Perisic: parole forti verso i centrocampisti

Paolo Bonolis si è soffermato ai microfoni della ‘Gazzetta dello Sport’, in vista della partita di questa sera contro il Napoli. Il noto conduttore e tifoso dell’Inter non si trattiene: “Vidal mi ha deluso. Ci si aspettava tanto, ma per il momento non mi è sembrato così catalizzante e risolvente. Ma è Perisic quello che continua a deludermi più di tutti: giocatore di grande impegno fisico, ma ovvietà calcistica imbarazzante“.