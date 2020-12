Calciomercato Milan, ‘colpo scudetto’ | Tentativo a gennaio!

Il Milan guarda al 2021, con un’intrigante idea che porta al top player: possibile assalto già nel mercato di gennaio

Il penultimo appuntamento dell’anno contro il Sassuolo per tornare ai tre punti. In casa Milan, dopo il rocambolesco pari in rimonta con il Genoa, si torna a pensare al calciomercato. In vista di gennaio, la dirigenza di via Aldo Rossi mette nel mirino un vecchio obiettivo dei club di Serie A.

Calciomercato Milan, colpo top: Maldini ci prova a gennaio

Secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com’, sono diversi i profili in uscita dall’Arsenal in vista di gennaio. In tal senso, tra i nomi in cima alla lista delle cessioni, vi è il brasiliano Willian. L’ex Chelsea, arrivato a parametro zero la scorsa estate, non ha convinto Arteta che ha intenzione di fare piazza pulita per rilanciare la deludente annata dei ‘Gunners’.

L’esterno 32enne è stato accostato anche ai club italiani durante la scorsa sessione di mercato: adesso il Milan, in piena corsa scudetto, potrebbe effettuare un tentativo a gennaio. Willian intriga la dirigenza di via Aldo Rossi per rinforzare l’attacco di Pioli.

L’esterno verdeoro ha una valutazione di 15 milioni di euro e su di lui vi sarebbe il forte interesse dell’Everton dell’ex milanista Carlo Ancelotti. Con l’Arsenal, Willian ha sì collezionato 15 presenze ma senza andare mai a rete e con 3 assist all’attivo.