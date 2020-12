Calciomercato Juventus, blitz natalizio a Torino | L’ex pronto al ritorno!

Blitz natalizio a Torino per chiudere un affare fondamentale per il calciomercato della Juventus

Un regalo di Natale da parte di Fabio Paratici ad Andrea Pirlo: questa è l’intenzione della Juventus, che continua a monitorare con grande attenzione lo sviluppo dell’umore di Paul Pogba, pronto a lasciare il Manchester United già a gennaio. Con l’uscita dalla Champions League e la querelle avviata dalle parole di Mino Raiola, suo procuratore, il centrocampista aspetta solo di poter svestire la maglia dei Red Devils e tornare a Torino.

Calciomercato Juventus, Paratici non molla Pogba

Stando a quanto riportato dal giornalista Rai Paolo Paganini sul proprio account di Twitter, sarebbe in corso un blitz a Torino, probabilmente per parlare proprio di Pogba: un’operazione non impossibile a gennaio, per quanto complessa, soprattutto per i valori economici. Nei giorni scorsi si era parlato di una possibile richiesta di cessione in prestito, con riscatto al termine della stagione: una modalità molto simile a quella utilizzata per Morata, per venire incontro alle difficoltà economiche nelle quali verte attualmente tutto il calcio internazionale.