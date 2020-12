Calciomercato Milan, tris di colpi a zero | ‘Beffa’ a Juventus e Inter

Milan atteso protagonista del prossimo calciomercato di gennaio, ma anche di quello dell’estate che verrà. Si parla di possibile triplo colpo a parametro zero: ecco i dettagli



Più o meno sottotraccia il Milan è al lavoro in vista dell’ormai imminente calciomercato di gennaio. La priorità è un difensore centrale, con i soliti noti Kabak dello Schalke 04 e Simakan dello Strasburgo sempre in cima alla lista dei dirigenti rossoneri. Naturalmente non escludiamo nomi a sorpresa, del resto trattare con tedeschi e francesi è complicato, specie nel bel mezzo della stagione, e il budget a disposizione di Maldini e Massara non dovrebbe superare i 15-18 milioni di euro.

Calciomercato Milan: Maksimovic, Milik e Vazquez per Pioli

Nella finestra cosiddetta ‘di riparazione’ il Milan potrebbe inoltre pensare di sfruttare l’occasione ‘Papu’ Gomez, ad oggi destinato sicuramente all’addio a causa del furioso scontro-rottura con Gasperini. Indiscrezioni parlano poi di un Maldini già attivo per la stagione che verrà, quella del probabile ritorno in Champions dopo lunghi sette anni. Nell’agenda del Direttore tecnico milanista ci sarebbero ben tre calciatori in scadenza di contratto a giugno e quindi ingaggiabili a costo zero all’inizio del 2021. Trattasi di Maksimovic e Milik del Napoli, nonché dell’ex Palermo Franco Vazquez ora al Siviglia.

Il difensore serbo di 29 anni è nel mirino pure dell’Inter, con l’ex ‘Bandiera’ rossonera che potrebbe proporgli un quadriennale da circa 2,5 milioni di euro netti, per un totale di 20 milioni; il 26enne bomber polacco, come noto fuori rosa, è anch’egli obiettivo dei cugini nerazzurri oltre che della Juventus: a lui, ideale vice e futuro erede di Ibrahimovic, nuovamente ko, un quadriennale da circa 4,5 milioni, 36 lordi in tutto; un triennale da 12 lordi, infine, potrebbe esser proposto al quasi 32enne trequartista italo-argentino, che nella rosa di Stefano Pioli andrebbe a ricoprire il ruolo di alternativa Calhanoglu, destinato a rinnovare il contratto in scadenza a fine annata.

Per Maksimovic, Milik e Vazquez, eccellenti rinforzi per la rosa (il secondo anche per l’undici titolare) in ottica Champions e non solo, l’investimento complessivo in termini di stipendio sarebbe di circa 68 milioni di euro.

