Calciomercato Milan, rinnovo più lontano | Le ultime

In attesa della riapertura del calciomercato di gennaio, il Milan lavora al possibile rinnovo di uno dei pilastri di Pioli: i dettagli

Il Milan si prepara a tornare in campo per la difficile trasferta contro il Sassuolo di De Zerbi. Dal campo al calciomercato, il club di via Aldo Rossi sta già lavorando a diversi rinnovi contrattuali per la prossima stagione. Situazione in divenire per uno dei titolarissimi di Stefano Pioli: i dettagli.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, beffa Barcellona | Obiettivo più lontano

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, ‘colpo scudetto’ | Tentativo a gennaio!

Calciomercato Milan, rinnovo Calabria: gli aggiornamenti

Secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.it’, il rinnovo di Davide Calabria con il Milan sarebbe ancora lontano. Il terzino di scuola rossonera, titolarissimo in questa stagione agli ordini di Pioli, resta quindi in scadenza nel 2022.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

La volontà di entrambe le parti è quella di proseguire insieme, nonostante diverse società restino alla finestra per il laterale rossonero. Dalla Serie A alla Premier League, fino alla Liga (il Siviglia ha già effettuato un tentativo) sono diverse le opzioni che, in caso di mancato accordo, potrebbero riaccendersi per il terzino classe 1996.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, triplo addio a gennaio

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, blitz di Marotta | Milan e Juventus ko!

Il destino di Calabria, protagonista di una meravigliosa rete per il pari in extremis contro il Genoa, salvo clamorose sorprese dovrebbe essere ancora a Milano: 16 le presenze, con un gol proprio contro i rossoblù, bella stagione in rossonero del laterale.