Calciomercato, Sarri verso la Premier | Porta con sé il bomber!

Maurizio Sarri non vede l’ora di tornare a guidare una big d’Europa: l’allenatore italiano potrebbe tornare in Premier insieme al goleador

Dopo l’esperienza non troppo esaltante alla Juventus conclusasi con l’esonero, Maurizio Sarri potrebbe tornare alla guida di un top club europeo. La situazione all’Arsenal con Arteta non è delle migliori: così il club inglese starebbe monitorando il calciomercato degli allenatori. Per i “Gunners” è arrivata l’ennesima sconfitta in campionato e così il club inglese sarebbe pronto all’esonero del manager spagnolo.

Calciomercato, suggestione Milik con Sarri all’Arsenal

L’idea suggestiva è quella di Maurizio Sarri insieme al profilo interessante di Arek Milik, voglioso di tornare a giocare dopo esser stato messo fuori rosa dalla società partenopea per questioni contrattuali. Le prossime settimane saranno importanti per decidere il proprio futuro.

L’attaccante polacco vorrebbe così conquistarsi un posto anche in Nazionale in vista degli Europei, in programma nel giugno 2021. La voglia è davvero tanta e conosce anche le idee di gioco dell’allenatore toscano dopo l’esperienza di Napoli.

Sarri potrebbe avere una nuova chance in Premier dopo la vittoria con il Chelsea in Europa League. Invece, Milik è voglioso di tornare a gonfiare la rete delle squadre avversarie.