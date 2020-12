Calciomercato Juventus, big in partenza | Super scambio con Guardiola

La Juventus potrebbe mettere a segno un interessante scambio sul calciomercato. I bianconeri potrebbero essere protagonisti di un affare con Guardiola. Ecco i dettagli

Il passo falso della Juventus contro la Fiorentina fa discutere non poco negli ultimi giorni, con i torinesi che si allontanano da Inter e Milan in classifica. I bianconeri potrebbero essere protagonisti sul mercato per completare la rosa a disposizione di Andrea Pirlo. La società torinese potrebbe mettere a segno uno scambio decisamente interessante per garantire ulteriore qualità e cambio di passo. Nell’affare rientrerebbe Paulo Dybala, autore di un inizio di stagione al di sotto delle aspettative.

Calciomercato Juventus, scambio in vista. Dybala da Guardiola

La Joya potrebbe, dunque, salutare i bianconeri e sbarcare in Premier League, secondo quanto riporta ‘sport.fr’. Pep Guardiola apprezza le qualità dell’argentino che si integrerebbe alla perfezione nel suo stile di gioco. Il numero 10 potrebbe rientrare in uno scambio con Riyad Mahrez che non ha realmente convinto con la maglia del Manchester City. Entrambi i calciatori sono valutati 80 milioni di euro circa. Vedremo se l’operazione decollerà nelle prossime settimane o è destinata a restare soltanto una mera ipotesi di mercato.