Calciomercato Juventus, gran rifiuto per Pogba | La sua decisione

La Juventus è da tempo forte su Paul Pogba sul calciomercato. Il club bianconero potrebbe tentare l’assalto al francese nelle prossime settimane. Intanto ci sono novità per il suo futuro

Il futuro di Paul Pogba resta in bilico. La storia del francese con il Manchester United sembra ormai essere agli sgoccioli, nonostante il contratto in scadenza nel giugno 2022. Il francese è seguito con grande attenzione dalla Juventus che potrebbe tentare di chiudere l’affare, ma occhio alla concorrenza dall’estero.

Zinedine Zidane è continuamente accostato al centrocampista, desiderato a lungo sul mercato. Ora, però, lo scenario sembra totalmente diverso con il Real Madrid che avrebbe deciso di non puntare su Pogba. In prima fila, c’è invece il PSG, come riporta ‘Don Balon’: il francese ha inizialmente snobbato i transalpini, ma ora sembra stia cambiando idea. Vedremo se l’affare decollerà nelle prossime settimane.