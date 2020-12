Calciomercato Juventus, il Barcellona lo cede | Ritorno di fiamma

Rispunta nuovamente una vecchia suggestione di mercato per la Juventus che osserva attentamente in casa Barcellona l’evolversi della situazione di Coutinho

Si è concluso nel peggiore dei modi il 2020 della Juventus che dovrà cambiare marcia già alla ripartenza del 3 gennaio per provare a riagganciare il treno scudetto guidato da Inter e Milan. Molto dipenderà anche da eventuali innesti nella sessione di calciomercato invernale che potrebbe regalare a Pirlo qualche volto nuovo. Si tratta comunque di un finestra di trasferimenti piuttosto complicata nella quale bisognerà tenere d’occhio le migliori occasioni. Una di queste tra gennaio e giugno potrebbe arrivare dal Barcellona. Per tutte le ultime notizie di giornata sul calciomercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, Coutinho in vendita: i bianconeri ci pensano

In casa blaugrana va valutata la posizione di Philippe Coutinho che come sottolineato dalla stampa spagnola non sembra entrato a pieno nei concetti di gioco di Koeman come testimoniano i numeri non troppo esaltanti di questo inizio di stagione. Come osservato da ‘Sport ‘, inoltre nell’accordo che ha portato Coutinho al Barcellona nel 2018, c’era una clausola che prevedeva un extra di 20 milioni al Liverpool in caso di raggiungimento di 100 presenze con i blaugrana.

Alla luce della situazione economica del club e dello scarso impatto di Coutinho anche in questa sua seconda avventura in Catalogna il Barça potrebbe anche decidere di metterlo sul mercato. In questo contesto visti anche i buoni rapporti col Barcellona e il passaporto portoghese del calciatore, potrebbe inserirsi la Juventus, alla quale fu già accostata in uno scambio ipotetico con Dybala. Una situazione in divenire con la squadra spagnola che dovrà attentamente fare le proprie valutazioni sul futuro dell’ex interista.