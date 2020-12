Calciomercato Juventus, addio Dybala | I tifosi contro la società

Calciomercato Juventus, addio a Paulo Dybala? Intanto, dimostrazione d’affetto dei tifosi per l’argentino e attacco diretto alla società

Da MVP a scontento di lusso: in meno di tre mesi, la vita di Paulo Dybala alla Juventus si è trovata completamente capovolta. E la questione rinnovo (la cui distanza appare sempre meno risolvibile) complica in maniera ulteriore la volontà dei tifosi bianconeri di vedere la Joya con la maglia della Vecchia Signora, ancora a lungo. Eppure, i supporters juventini avrebbero già scelto da che parte stare, in questa diatriba tra l’argentino ed il club, che ieri ha toccato uno dei punti più bassi del 2020, con la sconfitta interna contro la Fiorentina.

Calciomercato Juventus, caso Dybala: i tifosi attaccano la società

Fermo in panchina per tutti i novanta minuti della gara contro i viola, Paulo Dybala ha dato comunque dimostrazione di attaccamento alla causa della Juventus. Almeno secondo il tifo bianconero: gli sguardi grigi, la faccia sconsolata e la carica suonata ai compagni, sono stati tutti segnali di un affetto per la Vecchia Signora ancora sensibile. Un qualcosa che i supporters bianconeri hanno riconosciuto, scagliandosi sui social contro la società juventina e la gestione tecnica di Andrea Pirlo. Una gestione tecnica che, secondo i tifosi, starebbe ostracizzando in maniera sistematica l’utilizzo di un calciatore dal talento immenso come l’argentino. E che farebbe comodo avere in campo in certe serate.