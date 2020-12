Juventus, caso Suarez: “Squalifiche pesanti” | Punti di penalizzazione!

Novità importanti per quanto riguarda il caso Suarez. Potrebbero arrivare anche sanzioni pesanti nei confronti della Juventus

Nelle ultime settimane sta tenendo banco il caso Suarez con i numerosi interrogatori che si sono succeduti negli ultimi giorni. Al momento non ci sarebbero sanzioni ufficiali, ma a partire dal prossimo anno potrebbero esserci sorprese.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, da uomo dei gol impossibili a riserva di lusso | Dybala un anno dopo!

Juventus, caso Suarez: le possibili sanzioni

Così il giornalista Tony Damascelli ai microfoni di Radio Radio ha svelato il suo punto di vista: “Mi aspetto squalifiche pesanti per la Juventus per la vicenda di Perugia“. Per il caso dell’esame di Suarez è stato ascoltato anche lo stesso attaccante dell’Atletico Madrid, che avrebbe svelato di conoscere già le domande per svolgere l’esame di italiano. Nel registro degli indagati risulta, inoltre, anche il nome del dirigente bianconero Fabio Paratici.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Buffon l’intramontabile | Può rinnovare ancora!

La Juventus sarebbe stata ad un passo dall’acquistarlo per poi virare velocemente su Alvaro Morata, arrivato verso la fine di settembre. Inoltre, lo stesso Suarez durante l’esame avrebbe posto i verbi sempre all’infinito con un italiano approssimativo con numerose parole spagnole che ha utilizzato con costanza.

Il caso Suarez continua ad occupare le pagine dei principali quotidiani sportivi e non in attesa del giudizio finale. Intanto prende corpo l’idea che alla Juventus potrebbe essere imputata la responsabilità oggettiva della vicenda. A quel punto ai bianconeri verrebbero inflitti probabilmente dei punti di penalizzazione.