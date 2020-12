Juventus, Buffon l’intramontabile | Può rinnovare ancora!

Gianluigi Buffon continua a mostrare affidabilità anche a 42 anni. Può rinnovare per un’altra stagione con la Juventus: i dettagli

28 gennaio 1978. A 42 anni, quasi 43, Gianluigi Buffon continua a stupire tutti. Tornato tra lo scetticismo dei tifosi dopo l’esperienza al PSG, il portiere sta garantendo ancora affidabilità tra i pali e leadership dentro e fuori dal campo. Un campione e di fatto già una leggenda senza tempo che non tramonta mai: finora la bandiera della Juventus non ha mai tradito le attese quando è stato chiamato in causa da Pirlo, esibendosi anche in diversi interventi decisivi. Nelle 5 presenze stagionali Buffon ha subito solo 2 gol ed ottenuto ben 3 clean sheet, proprio come Szczesny che ha però collezionato più del doppio delle presenze (13). Allo stato attuale, dunque, parlare di un ulteriore rinnovo annuale per il 42enne non è più un’utopia. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Juventus, Buffon può rinnovare per un’altra stagione | Tutti i dettagli

L’estremo difensore sta insomma dimostrando di poter ancora garantire affidabilità come riserva di Szczesny. Un’importante certezza sulla quale Pirlo può fare affidamento per far rifiatare il polacco. Buffon ha già mantenuto la porta inviolata in tre occasioni su cinque, di cui una a Barcellona contro Messi e compagni. Ma non solo. Quando impiegato, infatti, il portiere ha sempre guidato la difesa bianconera col carisma e la leadership che l’hanno sempre contraddistinto. Un ulteriore segnale della voglia del giocatore di proseguire ed allungare una carriera già leggendaria.

In questo contesto, e a meno di sorprese, l’ex Parma potrebbe anche rinnovare per un’ulteriore stagione con la Juventus. L’esperto portiere continua a non tradire la fiducia riservatagli dalla società e si sta guadagnano tutto sul campo. Non è quindi escluso un nuovo prolungamento di un anno, fino al 2022, che manterrebbe Buffon in attività fino all’età di 44 anni. Il secondo e definitivo addio potrebbe slittare ulteriormente. Staremo a vedere.