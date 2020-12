Calciomercato Inter, addio a gennaio | Destinazione a sorpresa

Sembrerebbe essere ormai deciso il destino di un giovane dell’Inter: a gennaio sarà addio con una destinazione a sorpresa

Si avvicina la sessione invernale di calciomercato. A gennaio ci sarà infatti la possibilità di migliorare le rose per le squadre di Serie A , ma oltre a prendere nuovi innesti per colmare le lacune, ci sarà anche la possibilità di vendere. In casa Inter sembrerebbe ormai deciso il destino di un giovane esterno, che a gennaio potrebbe partire.

Calciomercato Inter, Axel Bakayoko vicino all’addio: c’è lo Stella Rossa

La sessione invernale di gennaio potrebbe vedere la partenza di alcuni calciatori dell’Inter. Uno dei nomi nella lista dei partenti potrebbe essere l’esterno francese Axel Bakayoko. Il classe 1998 è tornato dal prestito al San Gallo durato due anni ed ora potrebbe nuovamente lasciare la Milano nerazzurra.

Sulle tracce del calciatore francese ci sarebbe un club particolarmente interessato, ovvero lo Stella Rossa di Belgrado. Il club serbo questa stagione sta ottenendo ottimi risultati, tra cui la qualificazione ai sedicesimi di Europa League, dove affronterà proprio il Milan. Il contratto del classe 1998 scadrà a giugno, ma l’addio potrebbe essere anticipato a gennaio. Dunque per Bakayoko potrebbe essere l’occasione anche di avere visibilità a livello europeo e raccogliere più minuti.