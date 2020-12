Calciomercato, Inter sul Papu Gomez | Ausilio lavora allo scambio

Ausilio ha rilasciato delle dichiarazione su Gomez, in rottura con l’Atalanta. L’Inter cerca delle soluzioni per arrivare all’argentino

Il Papu Gomez è in rottura con l’Atalanta. Rimasto fuori tra i convocati per la partita contro la Roma, la situazione dell’argentino sta infiammando il calciomercato, con l’arrivo imminente della finestra invernale. Il ds dell’Inter Piero Ausilio è intervenuto ai microfoni di ‘Sky’, nel pre-partita con lo Spezia, in riferimento ad un possibile interesse dei nerazzurri per il giocatore dei bergamaschi.

Calciomercato Inter, idea per Gomez: possibile inserimento di Nainggolan o Vecino

Dal campo al calciomercato. Ausilio ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di ‘Sky’ in merito alla situazione di Gomez, intenzionato a lasciare l’Atalanta. “Gomez? Non lo so. Eviterei di mettere la testa nei problemi degli altri. Poi è normale che la stima per un calciatore del genere ci sia da tutto il mondo del calcio”. Non si sbilancia il direttore, ma è chiaro il suo gradimento per il trequartista argentino ed è possibile che tenti l’affondo.

Il ds ha parlato anche della situazione di Nainggolan: “Radja ha lavorato bene durante questi mesi. Qualche infortunio lo ha rallentato, ma sta bene. È normale che voglia avere più spazio. Non regaliamo niente a nessuno, ma se ci sarà la possibilità lo accontenteremo”.

Proprio il belga potrebbe essere una pedina di scambio in un’eventuale trattativa per Gomez. In alternativa, una soluzione potrebbe essere Vecino, altro giocatore non più nei piani di Conte. Situazione sempre più accesa, che potrebbe portare novità importanti a breve.

E.T.