Calciomercato Inter, allenatore nel caos | Occasione per Marotta

Il tecnico della big non sta vivendo un buon momento e il suo destino potrebbe incrociarsi con quello dell’Inter: c’è il piano di Marotta

Non è stato un avvio di stagione semplice quello dell’Inter, che ha vissuto degli alti e bassi che hanno portato a troppi passi falsi, alcuni riparabili ma altri meno. In Serie A nulla è ancora compromesso visto che la stagione è lunga e in due giornate si è passati da -5 dalla vetta a -1 grazie ai due pareggi consecutivi del Milan.

In Champions League, invece, un’altra annata è già finita nel peggiore dei modi e sono stati fatti dei passi indietro rispetto alle due annate precedenti. I nerazzurri sono arrivati ultimi nel girone e hanno perso di vista sia gli ottavi di finale che i sedicesimi di Europa League, uscendo definitivamente dalle coppe europee per questa stagione.

Calciomercato Inter, momento delicato di Simeone all’Atletico Madrid: occasione per Marotta

La posizione di Antonio Conte era in bilico già nel mese di agosto ma poi si è trovato un accordo per andare avanti. Ad oggi però le cose non stanno andando benissimo ed è possibile che le parti si separino nei prossimi mesi, anche in virtù di una ghiotta occasione che il calciomercato potrebbe presentare.

Il ‘Cholo’ Simeone, infatti, non sta vivendo un buon momento con l’Atletico Madrid e sembrerebbe avere problemi con giocatori del calibro di Suarez, Saul, Koke e Joao Felix. Potrebbe essere la volta buona per vedere l’argentino sulla panchina dell’Inter, una società che è rimasta nel cuore del tecnico dopo l’esperienza da calciatore.

Simeone in passato ha anche preannunciato un suo approdo in nerazzurro, come nel 2018 ai microfoni di ‘El Partidazo’ su ‘Cope’: “Ho sempre detto che un giorno allenerò l’Inter, la considero un’opzione ma succederà solo quando dovrà succedere”.