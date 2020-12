Calciomercato Inter, intreccio internazionale | Super colpo per Conte!

Il calciomercato dell’Inter, nel 2021, può portare ad un clamoroso colpo in attacco: intreccio internazionale con due top club

Il match casalingo contro lo Spezia nei pensieri di Antonio Conte con la sua Inter che, nel 2021, potrebbe cambiare tanto. A partire da un super colpo di calciomercato per l’attacco nerazzurro, in un intrigo internazionale che coinvolgerebbe due top club spagnoli: anche Lautaro nell’intreccio.

Calciomercato, Inter-Lautaro: addio per il colpo stellare

Secondo quanto riportato da ‘Elgoldigital’ il destino di Joao Felix all’Atletico Madrid sarebbe ormai scritto. Il portoghese è finito prepotentemente nel mirino del Barcellona con il presidente Laporta che, in caso di vittoria alle elezioni il prossimo gennaio, punterà tutto sul talentino lusitano. Il rapporto tra Simeone e Felix, accostato anche alla Juventus, pare ormai compromesso, con il giocatore che secondo Eduardo Inda di ‘El Chiringuito‘ è perplesso per le continue sostituzioni del ‘Cholo’.

Ecco dunque che l’approdo di Joao Felix, valutato circa 100 milioni, in Catalogna darebbe il via ad un effetto domino che coinvolgerebbe anche l’Inter. Il Barcellona avrebbe intenzione di mettere alla porta Griezmann per fare spazio all’ex Benfica ed è proprio l’Inter, alla finestra già dalla scorsa estate, che ne approfitterebbe per puntare sul francese.

Con il rinnovo del contratto in scadenza nel 2023, l’addio di Lautaro, valutato almeno 80 milioni dai nerazzurri, pare sempre più probabile. L’argentino, con Griezmann (partirebbe anche lui per non meno di 80 milioni) alla corte di Conte, farebbe le valigie: per lui diventerebbe calda la pista che porta a Madrid sponda Atletico, come sostituto di Joao Felix agli ordini di Simeone.