Calciomercato Inter, Lautaro ai saluti | Pronta la maxi offerta

L’Inter potrebbe presto salutare un pezzo importante della propria rosa: pronto l’assalto per Lautaro Martinez

È stato un avvio di stagione ricco di alti e bassi per l’Inter, che all’inizio ha collezionato troppi passi falsi nella nuova Serie A e ora si sta piano piano rialzando per lottare per conquistare lo scudetto. In una settimana, i nerazzurri sono passati da -5 a -1 rispetto alla vetta occupata dal Milan.

In Europa invece l’annata è stata ormai compromessa a causa dei risultati negativi ottenuti nel girone di Champions League, nella quale è stata raggiunta l’ultima posizione in classifica che equivale all’eliminazione dalla massima competizione per club e anche al mancato accesso ai sedicesimi di finale di Europa League.

Calciomercato Inter, addio Lautaro: il PSG prepara l’assalto in caso di addio di Mbappe

L’Inter ora ha ancora due trofei da poter vincere e spera di tornare al successo dopo dieci anni dall’ultima volta. Nel frattempo la società non smette di lavorare sul calciomercato e osserva anche la situazione dei propri calciatori: in particolare ora bisogna valutare il futuro di Lautaro Martinez.

L’argentino è stato seguito per diversi mesi dal Barcellona ma ora sembrerebbe esserci un’altra big sulle sue tracce. Secondo quanto riportato da ‘TodoFichajes’, infatti, su di lui ci sarebbe anche l’interesse del PSG, che potrebbe tentare l’assalto con l’addio di Kylian Mbappe, sempre più vicino al Real Madrid.

Il valore di Lautaro si aggira intorno ai 70 milioni di euro e le parti sarebbero in trattative per una riduzione del prezzo. In ogni caso, ‘El Toro’ sarebbe seguito anche da Manchester City, Atletico Madrid e Barcellona per cui per i francesi sarà tutt’altro che semplice.