Calciomercato Juventus, colpo a zero | Sfida al Barcellona!

La Juventus pensa ad un rinforzo in chiave calciomercato: sfida a Barcellona e Milan. Da chiarire il futuro di Dybala e Bernardeschi

La nuova Juventus pian piano sta prendendo forma, a immagine e somiglianza di Andrea Pirlo. I risultati ottenuti dal nuovo allenatore sono positivi, alla luce della sua prima esperienza su una panchina. Paratici e Nedved vogliono, però, tornare protagonisti anche in sede di calciomercato. Il centrocampo è forse il reparto più in difficoltà in questo inizio di stagione, nonostante la sorprendente esplosione di McKennie, ma la società lavora anche per rinforzare l’attacco.

Dybala e Bernardeschi vanno perdendo sempre più centralità nel progetto tecnico del ‘Maestro’ e potrebbero diventare le pedine di scambio nella prossima sessione di mercato. La Joya sta subendo l’arrivo di Morata, che Pirlo gli preferisce ormai stabilmente, e con il contratto in scadenza nel 2022 sembra che il suo futuro questa volta possa davvero essere lontano da Torino. Bernardeschi, invece, è totalmente fuori dai radar del tecnico bianconero ed insieme a Dybala potrebbe lasciare addirittura l’Italia.

Calciomercato Juventus, concorrenza al Milan per Depay

Riguardo a questo argomento è intervenuto a ‘Juventustibus.com’ il giornalista Luca Momblano, che si è espresso così: “La Juventus valuta in maniera concreta Depay, in scadenza con il Lione“. Una notizia che accende l’entusiasmo dei tifosi bianconeri. La società da diverso tempo segue l’olandese, che questa estate è stato cercato anche dal Milan e che sembrava ad un passo dal vestire la maglia del Barcellona per sostituire Luis Suarez.

Con il contratto in scadenza nel 2021 e le tante pretendenti è molto difficile che l’ex Manchester United e PSV possa restare ancora in Francia. Il suo destino è lontano dalla Ligue 1 e la Juventus vuole sfruttare la sua situazione contrattuale. Milan e Barcellona torneranno alla carica anche in questa sessione, ma l’interesse della Juve per Memphis Depay adesso è concreto.

