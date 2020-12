Calciomercato Inter, pressing rinnovo | Addio al big!

Il calciomercato dell’Inter, in vista di gennaio, è pronto ad entrare nel vivo: top player nel mirino, c’è la decisione del tecnico

In attesa di scendere in campo per la sfida casalinga contro lo Spezia, le attenzioni in casa Inter sono tutte destinate al prossimo calciomercato invernale. In attesa della riapertura della sessione di gennaio, la dirigenza nerazzurra sta per registrare una svolta nella corsa al big: i dettagli.

Calciomercato, Inter-Wijnaldum: la decisione di Klopp

Uno dei nomi maggiormente accostati al centrocampo di Antonio Conte rimane quello di Georginio Wijanldum. Il centrocampista olandese, in scadenza a giugno con il Liverpool, può essere un’occasione ghiotta per diversi top club, Barcellona compreso.

In tal senso, Jurgen Klopp si sarebbe sbilanciato sul futuro del mediano 30enne. Secondo il quotidiano ‘Sport’, la volontà del manager tedesco sarebbe quella di continuare a puntare su Wijnaldum, anche per le prossime stagioni.

Klopp spinge per il rinnovo dell’ex Psv che in questa stagione ha messo a segno 1 rete in 20 presenze con i ‘Reds’. Una pedina fondamentale desiderata da Conte ma alla quale il tecnico leccese, probabilmente, dovrà rinunciare. Il rinnovo, seppur complesso, rimane un’opzione tutt’altro che accantonata.