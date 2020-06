Calciomercato Inter e Juventus, torna di moda Griezmann | I dettagli

Una suggestione che rischia di prendere corpo nelle prossime settimane di calciomercato: Inter e Juventus alla finestra per Griezmann

Se la lotta scudetto sembra pendere sempre di più ancora una volta verso Torino, differente è il discorso in ottica calciomercato. Inter e Juventus sarebbero pronte ad incrociare le spade e darsi battaglia per Antoine Griezmann. Il gioiello francese è ormai alla porta e pronto a salutare Barcellona: ecco cosa può accadere.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, il ‘sogno’ si allontana | Ritorno clamoroso!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, è fatta per Hakimi | Ecco quando le visite mediche

Calciomercato Inter e Juventus, occasione Griezmann: le ultime

Una rottura che era nell’aria ormai da settimane e che si sta consolidando con il passare delle partite. Antoine Griezmann è sempre più fuori dagli schemi e dai progetti futuri del Barcellona. Il francese è rimasto sorpreso, secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, dall’ennesima esclusione nell’ultimo match a Vigo. Griezmann, infatti, era dato per sicuro titolare salvo poi sapere da Setièn e senza alcuna giustificazione, l’ennesima panchina.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Tutto porta a pensare al rapporto ormai logoro con Messi che dalle retrovie avrebbe indirizzato Setièn a preferire il giovane Ansu Fati. Il francese è dunque conscio che tra alcune settimane sarà addio. Inter e Juventus, in tal senso, sono pronte a darsi battaglia per portare in Serie A l’ex Atletico. Da un lato la sempre più probabile cessione di Lautaro, proprio al Barcellona, dall’altro l’addio inevitabile di Higuain che sarà rimpiazzato con un grande colpo.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, cessione Nainggolan | Scambio a titolo definitivo

Derby d’Italia in vista, durante l’estate: l’oggetto del desiderio si chiama Griezmann.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, non solo Arthur-Pjanic | Nuovo scambio col Barcellona

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, colpo in Serie A grazie a Sensi | Il piano di Marotta