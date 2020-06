Calciomercato Inter, cessione Nainggolan | Scambio a titolo definitivo

Il futuro di Radja Nainggolan è in bilico, il calciatore fa chiarezza in un’intervista: l’Inter può cederlo a titolo definitivo con lo scambio

È stata una buona stagione fin qui per Radja Nainggolan, che ha siglato già sei reti nelle 22 gare disputare in questo campionato di Serie A. Il futuro del belga però continua a essere in bilico, in quanto è in prestito al Cagliari e a fine stagione potrebbe tornare all’Inter, ma la società nerazzurra non ha intenzione di puntare su di lui.

Nainggolan ha parlato ai microfoni di Sky Sport per spiegare la sua situazione attuale: “Sul futuro non so niente, non ho sentito nessuno. Finisco quest’anno poi se il presidente fa uno sforzo importante perché no. Io allenatore? Non credo, ho messo solo a disposizione la mia esperienza nei confronti dei ragazzi. Ce ne sono tanti che possono stare in serie A”.

Calciomercato Inter, cessione Nainggolan: ipotesi scambio con Nandez

Il belga potrebbe rientrare all’Inter a breve, ma nonostante le grandi qualità il tecnico Antonio Conte non ha alcuna intenzione di affidare a lui il centrocampo e per questo è prevista un’altra cessione. Allo stesso tempo c’è il Cagliari che, seppur distante economicamente, vorrebbe cercare di trattenerlo.

I sardi stanno studiando la situazione per provare ad arrivare comunque a trattenere Nainggolan. Sul piatto ci potrebbe essere Nandez, che sta vivendo una buona stagione e un suo eventuale trasferimento a Milano aprirebbe sicuramente le porte al trasferimento del belga a titolo definitivo a Cagliari.

Dopo delle voci che lo vedevano sempre più lontano dalla Sardegna, dunque, non sono escluse novità nelle prossime settimane riguardo il futuro di Radja Nainggolan.

