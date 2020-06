Calciomercato Inter, è fatta per Hakimi | Ecco quando le visite mediche

Colpo di mercato dell’Inter che vede sempre più vicino il talento del Real Madrid, Achraf Hakimi: dettagli limati e chiusura ad un passo

Giorni frenetici in casa Inter, dove oltre a concentrarsi sul campo per i tanti impegni ravvicinati di campionato, ci si concentra anche sul mercato per la prossima stagione. I nerazzurri sembrerebbero ormai vicinissimi a mettere a segno il colpo Achraf Hakimi dal Real Madrid. Accordo raggiunto e limati gli ultimi dettagli per la chiusura della trattativa.

Calciomercato Inter, fatta per Hakimi: si organizzano le visite mediche

Il primo grande colpo di mercato targato Inter sarà quasi sicuramente Achraf Hakimi. Il terzino marocchino che ha giocato in prestito al Borussia Dortmund e di proprietà del Real Madrid, sarebbe ormai vicinissimo ad approdare in nerazzurro. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.it’, la squadra spagnola e la società interista avrebbero raggiunto l’accordo sulla base di 40 milioni di euro più 5 milioni di bonus. Inoltre i ‘blanocos’ avrebbero anche deciso di rinunciare ad inserire il diritto di recompra sul giocatore.

Inoltre, tra lunedì e martedì dovrebbero effettuarsi le visite mediche di rito così da poter proseguire con la firma del contratto e rendere ufficiale l’affare. Decisiva per la chiusura è stata la volontà del giocatore, che ha voluto fortemente sposare il progetto di Antonio Conte, rifiutando anche il corteggiamento di altri top club europei come il Bayern Monaco.

