Calciomercato Juventus, arriva Arthur | Visite mediche in corso: i dettagli

Si chiude finalmente la querelle tra Barcellona e Juventus per lo scambio tra Arthur e Pjanic: visite mediche in corso a Torino per entrambi

Il caldissimo asse di mercato tra Barcellona e Juventus ha finalmente portato alla chiusura di una delle trattative più importanti del momento. Infatti i due club hanno trovato definitivamente l’accordo per il trasferimento di Arthur in maglia bianconera con conseguente approdo nel club catalano di Miralem Pjanic. Il centrocampista brasiliano è atterrato ieri in tarda serata a Torino. Questa mattina sia lui che il calciatore bosniaco si sono presentati alo Juventus Medical Center per effettuare le visite mediche di rito prima della firma dei contratti. Si chiude dunque l’avventura con le rispettive squadre per i due centrocampisti, pronti ad una nuova e sicuramente emozionante sfida che potrà dare molto ad entrambi.

