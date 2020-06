Calciomercato Juventus, il ‘sogno’ si allontana | Ritorno clamoroso!

È stata una stagione particolare fin qui per la Juventus, che valuta anche il futuro. Si allontana il sogno della società!

La Juventus sta vivendo una stagione particolare, condita da tante vittorie in campionato ma qualche passo falso di troppo nelle altre competizioni. In Serie A il cammino è meno deciso del solito ma è comunque positivo perché la vetta è ben salda e la Lazio è distante quattro punti mentre l’Inter momentaneamente 11 (ma potrebbero diventare 8 questa sera, i nerazzurri hanno una gara in meno).

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, è fatta per Hakimi | Ecco quando le visite mediche

In Supercoppa Italiana e in Coppa Italia, invece, sono arrivate sconfitte pesanti prima contro la Lazio e poi contro il Napoli, che hanno portato al fallimento dei primi due obiettivi. In Champions League invece si ripartirà ad agosto con la gara di ritorno contro il Lione, dopo la sconfitta rimediata in Francia per 1-0 nell’andata degli ottavi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, arriva Arthur | Visite mediche in corso: i dettagli

Calciomercato Juventus, due tecnici si allontanano: il Barcellona vuole Guardiola, Pochettino verso il City

Maurizio Sarri fin qui non ha impressionato e non è arrivato il tanto atteso bel gioco che lo ha portato a Torino. Non si sa ancora quale sarà il suo futuro, ma la Juventus potrebbe avere meno alternative per rimpiazzarlo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, non solo Arthur-Pjanic | Nuovo scambio col Barcellona

Secondo quanto riportato da Express, infatti, Pep Guardiola sarebbe cercato dal Barcellona e potrebbe esserci un ritorno a sorpresa ai Blaugrana. Il Manchester City, a sua volte, potrebbe ingaggiare Mauricio Pochettino togliendo così due possibili obiettivi alla Juventus.

In ogni caso Maurizio Sarri ha ancora due mesi di tempo per convincere definitivamente la società a restare attraverso risultati e prestazioni brillanti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, colpo con lo sconto | Regia di Mendes

Calciomercato Inter, Nainggolan si espone | L’invito al presidente!