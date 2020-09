Calciomercato Juventus, Dybala verso la Liga | Mendes ‘offre’ l’erede

Calciomercato Juventus, attenzione al futuro di Dybala: una cessione potrebbe portarlo verso la Liga, Mendes pronto ad ‘offrire’ un erede

Nonostante un calciomercato sonnolento, attenzione a quelli che potrebbero essere alcuni clamorosi colpi di scena nel corso dell’ultima settimana. La Juventus, in particolare, potrebbe veder partire uno dei migliori calciatori del proprio organico, con Dybala che tanto stuzzica le dirigenze di Real Madrid e Barcellona. D’altronde, con l’arrivo di Morata e l’esplosione di Kulusevski, lo spazio sembra essersi ridotto per il fenomeno argentino, vicinissimo a lasciare i bianconeri già nel corso del 2019. Ecco, dunque, che l’addio della Joya potrebbe favorire l’arrivo di un altro gioiellino, gentilmente proposto da Jorge Mendes, con il quale la Vecchia Signora ha da sempre ottimi rapporti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, offerta per Luis Henrique | Il retroscena

Calciomercato Juventus, Mendes ‘offre’ Joao Felix: il portoghese prenderebbe il posto di Dybala

Il possibile erede di Dybala, dunque, potrebbe arrivare da Madrid, sponda Atletico. Mendes avrebbe segnalato Joao Felix, che tanto piaceva alla Juventus prima del suo approdo in Spagna. Il lusitano non ha ancora fatto breccia nel cuore del Cholo Simeone e con l’arrivo di Suarez, potrebbe perdere minuti importanti da titolare, rischiando di lasciare inespresso parte del suo potenziale. Ecco, allora, che un eventuale cessione di Dybala potrebbe (ri)aprire le porte delle trattative tra Atletico e Juventus, con Mendes sponsor di un’operazione in stile ‘Morata’. L’ipotesi sarebbe quella di un prestito oneroso con diritto di riscatto, per un’operazione che sfiorerebbe potenzialmente gli 80 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Serie A, pericolo stop al campionato | Le parole di Spadafora

Attenzione, insomma, agli ultimi giorni di mercato: dopo il grande sonno, Juventus e Atletico potrebbero rianimare nuovamente gli scenari con un clamoroso affare last-minute. A Mendes il compito di renderla possibile.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, ‘sgarbo’ Mourinho | Le ultime dall’Inghilterra

Calciomercato Benevento, UFFICIALE | Iago Falque nuovo giocatore dei Sanniti